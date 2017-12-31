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Харьковский террорист о нападении на почту: это произошло спонтанно

Киев • УНН

 • 11724 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Харьковский террорист Владимир Безух заявил, что решение напасть на почту и взять заложников у него появилось спонтанно и считает, что нет необходимости держать его под стражей. Об этом он заявил сегодня в харьковском суде, который избирает ему меру пресечения, передает УНН.

Харьковский террорист о нападении на почту: это произошло спонтанно

"Рисков (побега - ред.) никаких нет. Я считаю, что это (нападение) спонтанно произошло. Я сейчас больше необходим дома матери - у нее гепатит, она умирает, боюсь я ее не увижу", - сказал Безух.

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Стоит отметить, что сторона обвинения просит суд избрать обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Как отметил прокурор, Безух также является подозреваемым в другом уголовном производстве, открытом по признакам преступления, предусмотреного ст. 309 и 310.

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Сообщение о том, что в отделение "Укрпочты", расположенном на улице Шевченко, вошел человек в маске с целью ограбления, поступило в полицию 30 декабря около 14.40.

Сначала с захваченной "Укрпочты" в Харькове освободили 5 заложников, среди них - двое детей, затем еще 4. Преступник задержан. Пострадавших нет.

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