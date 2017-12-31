Харківський терорист про напад на пошту: це сталось спонтанно
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Харківський терорист Володимир Безух заявив, що рішення напасти на пошту і взяти заручників у нього з'явилось спонтанно і вважає, що немає необхідності тримати його під вартою. Про це він заявив сьогодні в харківському суді, який обирає йому запобіжний захід, передає УНН.
“Ризиків (втечі — ред.) ніяких немає. Я вважаю, що це (напад) спонтанно сталось. Я зараз більше необхідний дома матері — у неї гепатит, вона вмирає, боюся я її не побачу”, — сказав Безух.
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Варто зазначити, що сторона обвинувачення просить суд обрати обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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Як зазначив прокурор, Безух також є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, відкритому за ознаками злочину, передбаченого ст. 309 і 310.
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Повідомлення про те, що у відділення “Укрпошти”, розташованому на вулиці Шевченка, увійшов чоловік в масці з метою пограбування, надійшло в поліцію 30 грудня близько 14.40.
Спочатку із захопленої “Укрпошти” у Харкові визволили 5 заручників, серед них — двоє дітей, потім ще 4. Злочинця затримано. Постраждалих немає.