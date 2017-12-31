Харківський терорист про напад на пошту: це сталось спонтанно

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Харківський терорист Володимир Безух заявив, що рішення напасти на пошту і взяти заручників у нього з'явилось спонтанно і вважає, що немає необхідності тримати його під вартою. Про це він заявив сьогодні в харківському суді, який обирає йому запобіжний захід, передає УНН.