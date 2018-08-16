Харьковский шахматист стал призером соревнований в Абу-Даби

Представитель сборной Украины набрал 7,5 очков из 9-ти, поделил 1-3 места и лишь по дополнительным показателям остался вторым. Первое место досталось россиянину Даниилу Дубовый, “бронза” в представитель ОАЭ.

Заметим, что другой шахматист из Украины — Мартин Крац финишировал 26-м (5,5 очка).

Отметим, что в турнире выступали 150 участников, среди которых 47 гроссмейстеров, в том числе пятеро рейтингу более 2700.