Харківський шахіст став призером змагань в Абу-Дабі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Харківський гросмейстер Антон Коробов показав відмінний результат на “25th Abu Dhabi International Chess Festival”, що завершився в Абу-Дабі, повідомляє УНН з посиланням на спільноту “Українські шахи”.
Представник збірної України набрав 7,5 очками з 9-ти, поділив 1-3 місця і лише за додатковими показниками залишився другим. Перше місце дісталося росіянину Данилу Дубову, “бронза” у представник ОАЕ.
Зауважимо, що інший шахіст з України — Мартин Краців фінішував 26-м (5,5 очка).
Відзначимо, що в турнірі виступали 150 учасників, серед яких 47 гросмейстерів, у тому числі п’ятеро з рейтингом понад 2700.