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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 12107 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Харьковский борец получил "золото" на чемпионате Европы

Киев • УНН

 • 165742 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В столице Болгарии Софии 20 августа состоялись финальные поединки среди борцов греко-римского стиля на чемпионате мира U-20 по спортивной борьбе. Харьковский спортсмен Михаил Вишнивецкий получил на соревновании “золото“. Об этом сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта Харьковской ОВА.

Харьковский борец получил "золото" на чемпионате Европы

Подробности

Харьковский спортсмен Михаил Вишнивецкий в весовой категории до 130 кг в финале одержал победу над иранским спортсменом Фардином Шабаном Хедаятистовом и стал чемпионом мира.

Цитата

“Поздравляем спортсмена и его тренера Тимченко Юрия Леонидовича с высоким спортивным результатом!“ – указали в Управлении по делам молодежи и спорта Харьковской ОВА.

Напомним

Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа, чем и подтвердил свои чемпионские пояса WBO, WBA, IBF и IBO, которые Усик отобрал у Джошуа в сентябре прошлого года и свой статус чемпиона мира.

Украинец победил по результатам 12-х раундов. Александр Усик раздельным решением судей сохраняет за собой чемпионские титулы 115-113, 116-112 в пользу украинца и 115-113 в пользу Джошуа.

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