Харьковский борец получил "золото" на чемпионате Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В столице Болгарии Софии 20 августа состоялись финальные поединки среди борцов греко-римского стиля на чемпионате мира U-20 по спортивной борьбе. Харьковский спортсмен Михаил Вишнивецкий получил на соревновании “золото“. Об этом сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта Харьковской ОВА.
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Харьковский спортсмен Михаил Вишнивецкий в весовой категории до 130 кг в финале одержал победу над иранским спортсменом Фардином Шабаном Хедаятистовом и стал чемпионом мира.
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“Поздравляем спортсмена и его тренера Тимченко Юрия Леонидовича с высоким спортивным результатом!“ – указали в Управлении по делам молодежи и спорта Харьковской ОВА.
Напомним
Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа, чем и подтвердил свои чемпионские пояса WBO, WBA, IBF и IBO, которые Усик отобрал у Джошуа в сентябре прошлого года и свой статус чемпиона мира.
Украинец победил по результатам 12-х раундов. Александр Усик раздельным решением судей сохраняет за собой чемпионские титулы 115-113, 116-112 в пользу украинца и 115-113 в пользу Джошуа.