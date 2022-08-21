Харківський борець отримав “золото“ на чемпіонаті Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У столиці Болгарії Софії 20 серпня відбулися фінальні поєдинки серед борців греко-римського стилю на чемпіонаті світу U-20 зі спортивної боротьби. Харківський спортсмен Михайло Вишнивецький здобув на змаганням “золото“. Про це повідомили в Управлінні у справах молоді та спорту Харківської ОВА.
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Харківський спортсмен Михайло Вишнивецький у ваговій категорії до 130 кг у фіналі здобув перемогу над іранським спортсменом Фардіном Шабаном Хедаятіставом та став чемпіоном світу.
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“Вітаємо спортсмена та його тренера Тімченка Юрія Леонідовича з високим спортивним результатом!“ – зазначили в Управлінні у справах молоді та спорту Харківської ОВА.
Нагадаємо
Український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа чим і підтвердив свої чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF і IBO, які Усик відібрав у Джошуа у вересні минулого року та свій статус чемпіона світу.
Українець переміг за результатами 12-х раундів. Олександр Усик роздільним рішенням суддів зберігає за собою чемпіонські титули 115-113, 116-112 на користь українця, та 115-113 на користь Джошуа.