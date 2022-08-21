Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа чим і підтвердив свої чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF і IBO, які Усик відібрав у Джошуа у вересні минулого року та свій статус чемпіона світу. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Бій приймав спортивний комплекс "Король Абдалла Спортс Сіті" в Джидді, Саудівська Аравія.
Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа за результатами 12-х раундів!
Олександр Усик роздільним рішенням суддів зберігає за собою чемпіонські титули 115-113, 116-112 на користь українця, та 115-113 на користь Джошуа.
Цитата
“Я присвячую цей поєдинок своїй державі, Збройним силам України та всім, хто її боронить“, — сказав Усик після перемоги.
Доповнення
Усик також здобув титул чемпіона за версією журналу "The Ring", який став вакантним після того, як Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.
Перед оголошенням результату поєдинку Усик та Джошуа разом підняли прапор України.
Нагадаємо
Для боксерів це був другий очний бій. Перший поєдинок Усик - Джошуа закінчився перемогою українця одностайним рішенням суддів, завдяки чому він став чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та WBC.
Усик став чемпіоном світу в вересні 2021 року, відібравши титули в Джошуа.
Він залишається непереможним боксером: 20 перемог, 13 - нокаутом.