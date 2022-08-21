Александр Усик победил британца Энтони Джошуа
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа, подтвердив свои чемпионские пояса WBO, WBA, IBF и IBO, которые Усик отобрал у Джошуа в сентябре прошлого года, и свой статус чемпиона мира. Об этом сообщает УНН.
Детали
Бой принимал спортивный комплекс "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде, Саудовская Аравия.
Александр Усик победил Энтони Джошуа по результатам 12 раундов!
Александр Усик раздельным решением судей сохраняет за собой чемпионские титулы 115-113, 116-112 в пользу украинца и 115-113 в пользу Джошуа.
Дополнение
Усик также получил титул чемпиона по версии журнала The Ring, который стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявлял о завершении карьеры.
Перед объявлением результата поединка Усик и Джошуа вместе подняли флаг Украины.
Напомним
Для боксеров это было второе очное сражение. Первый поединок Усик – Джошуа закончился победой украинца единогласным решением судей, благодаря чему он стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и WBC.
Усик стал чемпионом мира в сентябре 2021 года, отобрав титулы у Джошуа.
Он остается непобедимым боксером: 20 побед, 13 – нокаутом.