Александр Усик победил британца Энтони Джошуа

Детали

Бой принимал спортивный комплекс "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде, Саудовская Аравия.

Александр Усик победил Энтони Джошуа по результатам 12 раундов!

Александр Усик раздельным решением судей сохраняет за собой чемпионские титулы 115-113, 116-112 в пользу украинца и 115-113 в пользу Джошуа.

Дополнение

Усик также получил титул чемпиона по версии журнала The Ring, который стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявлял о завершении карьеры.

Перед объявлением результата поединка Усик и Джошуа вместе подняли флаг Украины.

Напомним

Для боксеров это было второе очное сражение. Первый поединок Усик – Джошуа закончился победой украинца единогласным решением судей, благодаря чему он стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и WBC.

Усик стал чемпионом мира в сентябре 2021 года, отобрав титулы у Джошуа.

Он остается непобедимым боксером: 20 побед, 13 – нокаутом.