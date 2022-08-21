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Александр Усик победил британца Энтони Джошуа

Киев • УНН

 • 447356 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа, подтвердив свои чемпионские пояса WBO, WBA, IBF и IBO, которые Усик отобрал у Джошуа в сентябре прошлого года, и свой статус чемпиона мира. Об этом сообщает УНН.

Александр Усик победил британца Энтони Джошуа

Детали

Бой принимал спортивный комплекс "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде, Саудовская Аравия.

Александр Усик победил Энтони Джошуа по результатам 12 раундов!

Александр Усик раздельным решением судей сохраняет за собой чемпионские титулы 115-113, 116-112 в пользу украинца и 115-113 в пользу Джошуа. 

Дополнение

Усик также получил титул чемпиона по версии журнала The Ring, который стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявлял о завершении карьеры.

Перед объявлением результата поединка Усик и Джошуа вместе подняли флаг Украины.

Напомним

Для боксеров это было второе очное сражение. Первый поединок Усик – Джошуа закончился победой украинца единогласным решением судей, благодаря чему он стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и WBC.

Усик стал чемпионом мира в сентябре 2021 года, отобрав титулы у Джошуа.

Он остается непобедимым боксером: 20 побед, 13 – нокаутом.

Украинские Национальные Новости

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