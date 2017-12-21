Харьковские прокуроры проводят обыски в запорожских чиновников

Как сообщил УНН источник, обыски проводятся сотрудниками Харьковской прокуратуры по ч. 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины.

Подробности обысков пока неизвестны.

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Напомним, 30 ноября, прокуратура добилась возвращения 172 млн грн государственных средств, выделенных на строительство магистрали через р. Днепр в Запорожье.