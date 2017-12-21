Харківські прокурори проводять обшуки у запорізьких посадовців
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 21 грудня. УНН. У посадовців департаменту освіти Запорізької міськради, а також у заступника міського голови проводяться обшуки. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел.
Як повідомило УНН джерело, обшуки проводяться співробітниками Харківської прокуратури за ч. 5 статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 368 (Одержання хабаря) КК України.
Подробиці обшуків поки що невідомі.
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Нагадаємо, 30 листопада, прокуратура домоглась повернення 172 млн грн державних коштів, виділених на будівництво магістралі через р. Дніпро в Запоріжжі.