Харьковская школа "Утро" разработала правила респираторной гигиены для предотвращения заражения коронавируса

КИЕВ. 16 марта. УНН. Стремительное распространение коронавируса миром побудило власти многих стран ввести жесткий карантин и ввести ограничения для граждан относительно посещения публичных мест и учреждений. Ситуация не обошла и Украину. С 12 марта школы и детские сады страны закрыты для посещения детьми как минимум на 3 недели. Харьков был едва ли не единственным городом, где режим карантина не планировали вводить на местном уровне. Но, несмотря на постановление Кабинета Министров Украины "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса" COVID-19 ", учреждения дошкольного и школьного образования Харьковщины также закрылись на вынужденные каникулы, передает УНН.