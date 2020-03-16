Харьковская школа "Утро" разработала правила респираторной гигиены для предотвращения заражения коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Стремительное распространение коронавируса миром побудило власти многих стран ввести жесткий карантин и ввести ограничения для граждан относительно посещения публичных мест и учреждений. Ситуация не обошла и Украину. С 12 марта школы и детские сады страны закрыты для посещения детьми как минимум на 3 недели. Харьков был едва ли не единственным городом, где режим карантина не планировали вводить на местном уровне. Но, несмотря на постановление Кабинета Министров Украины "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса" COVID-19 ", учреждения дошкольного и школьного образования Харьковщины также закрылись на вынужденные каникулы, передает УНН.
"Осознавая ответственность за своих учеников, администрация частной школы" Утро "заранее изучила существующие методики предотвращения распространения вируса и ввела меры повышенного контроля гигиены в учреждении. Мероприятия доступные и безопасные для применения везде, в том числе и в частных домах. Родители подопечных "Утра" уже получили советы по соблюдению правил респираторной гигиены в экстремальных условиях. Уверены: они важны и должны быть распространены для широкой аудитории ", - отметила административная директор школы" Утро "Алина Мерзликина.
Школой уже закуплены и установлены антибактериальные лампы с целью проведения кварцевание в столовой, спортивном зале и других помещениях. Кварцевание - доступный и проверенный временем метод. Этот способ обеззараживания и предотвращения передачи различных инфекций воздушно-капельным путем используется в медицинских учреждениях, однако специальные лампы для кварцевания можно использовать и дома. Также в уборных разместили дезинфекторы-дозаторы. В заведении ввели регулярное, каждые 3:00, влажную уборку. Для детей создали методички, где напомнили о 10 важных привычек личной гигиены, которые важно соблюдать во время пандемии.
- Часто мойте руки с мылом под проточной водой не менее 20 секунд.
- Если мыло и вода недоступны, используйте дезинфицирующее средство для рук, содержащий не менее 60% спирта. Это особенно важно после пользования общественным транспортом и в местах большого скопления людей.
- Старайтесь не касаться глаз, носа и рта немытыми руками.
- Избегайте тесного контакта с больными людьми любыми возможными способами.
- Соблюдайте дистанцию в общественных местах.
- По возможности ограничить любое посещение многолюдных мест. Вы же помните: если надо идти или ехать туда, где вероятно значительное скопление людей, то маска Вам в помощь.
- чихайте или кашляйте, прикрыв лицо одноразовой салфеткой или рукавом.
- Чистите и дезинфицируйте часто используемые предметы и поверхности дома и на рабочем месте, особенно телефон, ключи, очки.
- Если плохо себя чувствуете, оставайтесь дома и обратитесь к врачу.
- Поддерживайте иммунитет. Употребляйте побольше чеснока, имбиря, лимона. Витамины обязательны!
"За последние годы мир изменился. Глобализация и открытость делает распространение инфекций мгновенным. Это утверждение абсолютно подтвердил коронавирус "COVID-19", который буквально за месяц просочился во все уголки нашей планеты. Поэтому, уважаемые взрослые, с целью сохранения собственного здоровья и здоровья близких, просим Вас: сделайте указанные привычки железными для себя и своих детей ", - добавил основатель школы" Утро "Виктор Круглов.