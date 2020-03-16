Харківська школа "Ранок" розробила правила респіраторної гігієни для запобігання зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Стрімке поширення коронавірусу світом спонукало владу багатьох країн запровадити жорсткий карантин та ввести обмеження для громадян щодо відвідування публічних місць та закладів. Ситуація не оминула й Україну. З 12 березня школи та дитячі садочки країни закриті для відвідування дітлахами як мінімум на 3 тижні. Харків був чи не єдиним містом, де режим карантину не планували вводити на місцевому рівні. Але, зважаючи на постанову Кабінету Міністрів України “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу “COVID-19”, заклади дошкільної та шкільної освіти Харківщини також закрилися на вимушені канікули, передає УНН.
“Усвідомлюючи відповідальність за своїх учнів, адміністрація приватної школи „Ранок“ заздалегідь вивчила існуючі методики запобігання поширення вірусу та ввела заходи підвищеного контролю гігієни в закладі. Заходи доступні та безпечні для застосування всюди, зокрема й у приватних помешканнях. Батьки підопічних „Ранку“ вже отримали поради щодо дотримання правил респіраторної гігієни в екстремальних умовах. Впевнені: вони важливі та мають бути поширеними для широкої аудиторії”, — зазначила адміністративна директорка школи “Ранок” Аліна Мерзлікіна.
Школою вже закуплені та встановлені антибактеріальні лампи з метою проведення кварцування в їдальні, спортивній залі та інших приміщеннях. Кварцування — доступний та перевірений часом метод. Цей спосіб знезараження й запобігання передачі різних інфекцій повітряно-крапельним шляхом використовується в медичних закладах, однак спеціальні лампи для кварцування можна використовувати і вдома. Також у вбиральнях розмістили дезінфектори-дозатори. У закладі ввели регулярне, кожні 3 години, вологе прибирання. Для дітлахів створили методички, де нагадали про 10 важливих звичок особистої гігієни, яких важливо дотримуватися під час пандемії.
— Часто мийте руки з милом під проточною водою не менше 20 секунд.
— Якщо мило й вода недоступні, використовуйте дезінфекційний засіб для рук, який містить не менше 60% спирту. Це особливо важливо після користування громадським транспортом та в місцях великого скупчення людей.
— Намагайтеся не торкатися очей, носа й рота немитими руками.
— Уникайте тісного контакту з хворими людьми будь-якими можливими способами.
— Дотримуйтеся дистанції в громадських місцях.
— По можливості обмежити будь-яке відвідування багатолюдних місць. Ви ж пам’ятаєте: якщо треба йти або їхати туди, де ймовірне значне скупчення людей, то маска Вам у поміч.
— Чхайте чи кашляйте, прикривши обличчя одноразовою серветкою чи рукавом.
— Чистіть і дезінфікуйте часто використовувані предмети та поверхні вдома й на робочому місці, особливо телефон, ключі, окуляри.
— Якщо погано себе почуваєте, залишайтеся вдома та зверніться до лікаря.
— Підтримуйте імунітет. Вживайте побільше часнику, імбиру, лимону. Вітаміни обов’язкові!
“За останні роки світ змінився. Глобалізація й відкритість робить поширення інфекцій миттєвим. Це твердження абсолютно підтвердив коронавірус „COVID-19“, який буквально за місяць просочився в усі куточки нашої планети. Тому, шановні дорослі, із метою збереження власного здоров’я та здоров’я близьких, просимо Вас: зробіть зазначені звички залізними для себе та власних дітей”, — додав засновник школи “Ранок” Віктор Круглов.