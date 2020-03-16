Харківська школа "Ранок" розробила правила респіраторної гігієни для запобігання зараження коронавірусом

КИЇВ. 16 березня. УНН. Стрімке поширення коронавірусу світом спонукало владу багатьох країн запровадити жорсткий карантин та ввести обмеження для громадян щодо відвідування публічних місць та закладів. Ситуація не оминула й Україну. З 12 березня школи та дитячі садочки країни закриті для відвідування дітлахами як мінімум на 3 тижні. Харків був чи не єдиним містом, де режим карантину не планували вводити на місцевому рівні. Але, зважаючи на постанову Кабінету Міністрів України “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу “COVID-19”, заклади дошкільної та шкільної освіти Харківщини також закрилися на вимушені канікули, передає УНН.