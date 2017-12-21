Харьковская прокуратура проводит несколько десятков обысков у запорожских чиновников
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 21 декабря. УНН. Прокуратура Харькова одновременно проводит несколько десятков обысков в государственных структурах города Запорожья. Об этом УНН в эксклюзивном комментарии сообщила пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.
По ее словам, все обыски в Запорожских госструктурах проводятся по ч.5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (растрата имущества - ред).
"Следователи прокуратуры Харьковской области проводят досудебное расследование по части 5 статьи 191 УК, в рамках этого производства следователями получено в суде ряд санкций на проведение следственных действий, в том числе несколько десятков обысков. Какие это именно структуры - пока сказать не могу", - сообщила В.Дубовик.
Однако УНН стало известно, что у должностных лиц департамента образования Запорожского горсовета, а также у заместителя городского головы проводятся обыски.
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Напомним, 30 ноября, прокуратура добилась возвращения 172 млн грн государственных средств, выделенных на строительство магистрали через р. Днепр в Запорожье.