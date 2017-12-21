Харківська прокуратура проводить кілька десятків обшуків у запорізьких чиновників
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 21 грудня. УНН. Прокуратура Харкова одночасно проводить кілька десятків обшуків у державних структурах міста Запоріжжя. Про це УНН в ексклюзивному коментарі повідомила речниця прокуратури Харківської області Віта Дубовик.
За її словами, усі обшуки в Запорізьких держструктурах проводяться за ч.5 статті 191 Кримінального Кодексу України (розтрата майна - ред).
“Слідчі прокуратури Харківської області проводять досудове розслідування за частиною 5 статті 191 ККУ, в рамках цього провадження слідчими отримано в суді низку санкцій на проведення слідчих дій, зокрема кілька десятків обшуків. Які це саме структури – поки назвати не можу," – повідомила В.Дубовик.
Проте УНН стало відомо, що у посадовців департаменту освіти Запорізької міськради, а також у заступника міського голови проводяться обшуки.
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Нагадаємо, 30 листопада, прокуратура домоглась повернення 172 млн грн державних коштів, виділених на будівництво магістралі через р. Дніпро в Запоріжжі.