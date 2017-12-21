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Харківська прокуратура проводить кілька десятків обшуків у запорізьких чиновників

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 21 грудня. УНН. Прокуратура Харкова одночасно проводить кілька десятків обшуків у державних структурах міста Запоріжжя. Про це УНН в ексклюзивному коментарі повідомила речниця прокуратури Харківської області Віта Дубовик.

Харківська прокуратура проводить кілька десятків обшуків у запорізьких чиновників

За її словами, усі обшуки в Запорізьких держструктурах проводяться за ч.5 статті 191 Кримінального Кодексу України (розтрата майна - ред).

“Слідчі прокуратури Харківської області проводять досудове розслідування за частиною 5 статті 191 ККУ, в рамках цього провадження слідчими отримано в суді низку санкцій на проведення слідчих дій, зокрема кілька десятків обшуків. Які це саме структури – поки назвати не можу,"  – повідомила В.Дубовик.

Проте УНН стало відомо, що у посадовців департаменту освіти Запорізької міськради, а також у заступника міського голови проводяться обшуки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАБУ проводить обшуки у "Держфінмоніторингу" – джерело

Нагадаємо, 30 листопада, прокуратура домоглась повернення 172 млн грн державних коштів, виділених на будівництво магістралі через р. Дніпро в Запоріжжі.

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