Харьковская область увеличила экспорт в ЕС на 40%

"Только за 2 года с 2016 по 2018 год экспорт Харьковщины в страны ЕС вырос на 40%", - отметил Порошенко

Он добавил, что Харьков ежегодно посещают около 500 иностранных делегаций, то есть, более 2 делегации на каждый рабочий день года.



Напомним, Украина в прошлом году поставила рекорд торговли с ЕС.



Напомним, по 2018 объем торговли Украины со странами Евросоюза достиг 44,4 млрд долл., что на 12% больше, чем годом ранее.