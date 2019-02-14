Харьковская область увеличила экспорт в ЕС на 40%
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Харьковская область увеличила экспорт в Европейский Союз на 40%. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю празднования восемьдесят пятой годовщины завода "Турбоатом", передает корепосндент УНН.
"Только за 2 года с 2016 по 2018 год экспорт Харьковщины в страны ЕС вырос на 40%", - отметил Порошенко
Он добавил, что Харьков ежегодно посещают около 500 иностранных делегаций, то есть, более 2 делегации на каждый рабочий день года.
Напомним, Украина в прошлом году поставила рекорд торговли с ЕС.
Напомним, по 2018 объем торговли Украины со странами Евросоюза достиг 44,4 млрд долл., что на 12% больше, чем годом ранее.