Харківщина збільшила експорт в ЄС на 40%
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Харківська область збільшила експорт в Європейський Союз на 40%. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час виступу з нагоди святкування 85-ої річниці заводу "Турбоатом", передає корепосндент УНН.
"Лише за 2 роки з 2016 по 2018 рік експорт Харківщини до країн ЄС зріс на 40%", - зазначив Порошенко
Він додав, що Харків щорічно відвідують близько 500 іноземних делегацій, тобто, понад 2 делегації на кожен робочий день року.
Нагадаємо, Україна торік поставила рекорд торгівлі з ЄС.
Нагадаємо, за 2018 рік обсяг торгівлі України з країнами Євросоюзу сягнув 44,4 млрд дол., що на 12% більше, ніж роком раніше.