Харківщина збільшила експорт в ЄС на 40%

"Лише за 2 роки з 2016 по 2018 рік експорт Харківщини до країн ЄС зріс на 40%", - зазначив Порошенко

Він додав, що Харків щорічно відвідують близько 500 іноземних делегацій, тобто, понад 2 делегації на кожен робочий день року.



Нагадаємо, Україна торік поставила рекорд торгівлі з ЄС.



Нагадаємо, за 2018 рік обсяг торгівлі України з країнами Євросоюзу сягнув 44,4 млрд дол., що на 12% більше, ніж роком раніше.