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22 березня, 17:51 • 112687 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 182425 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 155340 перегляди

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22 березня, 14:14 • 154242 перегляди

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22 березня, 11:43 • 142597 перегляди

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21 березня, 12:30 • 158537 перегляди

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Харківщина збільшила експорт в ЄС на 40%

Харківщина збільшила експорт в ЄС на 40%

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Харківська область збільшила експорт в Європейський Союз на 40%. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час виступу з нагоди святкування 85-ої річниці заводу "Турбоатом", передає корепосндент УНН. 

"Лише за 2 роки з 2016 по 2018 рік експорт Харківщини до країн ЄС зріс на 40%", - зазначив Порошенко
Він додав, що Харків щорічно відвідують близько 500 іноземних делегацій, тобто, понад 2 делегації на кожен робочий день року.

Нагадаємо, Україна торік поставила рекорд торгівлі з ЄС.

Нагадаємо, за 2018 рік обсяг торгівлі України з країнами Євросоюзу сягнув 44,4 млрд дол., що на 12% більше, ніж роком раніше.

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