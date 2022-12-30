Харьковская область: в Купянске из-за обстрела армии рф погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Оккупационные войска россии в течение суток обстреливали населенные пункты рядом с линией столкновения в Харьковской области. В результате вражеской атаки в городе Купянск погиб мужчина. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
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"В течение суток враг обстреливал из артиллерии населенные пункты, расположенные рядом с линией столкновения и границей с рф в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах. К сожалению, в Купянске из-за вражеского обстрела погиб 60-летний мужчина", – написал он.
Детали
Также, по его информации, в селе Снежновка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался мужчина 43 лет. Он госпитализирован с ранениями в состоянии средней тяжести.
В области продолжается гуманитарное разминирование. За сутки изъято и обезврежено 29 взрывоопасных предметов. Впрочем, минная опасность остается очень высокой.
Дополнение
Из-за ракетных ударов рф по Харькову и области 29 декабря, нацеленные на критическую инфраструктуру, были жертвы.