Харьковская область: в Купянске из-за обстрела армии рф погиб мужчина

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"В течение суток враг обстреливал из артиллерии населенные пункты, расположенные рядом с линией столкновения и границей с рф в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах. К сожалению, в Купянске из-за вражеского обстрела погиб 60-летний мужчина", – написал он.



Детали

Также, по его информации, в селе Снежновка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался мужчина 43 лет. Он госпитализирован с ранениями в состоянии средней тяжести.

В области продолжается гуманитарное разминирование. За сутки изъято и обезврежено 29 взрывоопасных предметов. Впрочем, минная опасность остается очень высокой.

Дополнение

Из-за ракетных ударов рф по Харькову и области 29 декабря, нацеленные на критическую инфраструктуру, были жертвы.