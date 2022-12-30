Харківщина: у Куп'янську через обстріл армії рф загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Окупаційні війська рф протягом доби обстрілювали населені пункти поруч з лінією зіткнення на Харківщині. Васлідок ворожої атаки в місті Куп'янськ загинув чоловік. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
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"Протягом доби ворог обстрілював з артилерії населені пункти, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з рф в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. На жаль, в Куп'янську через ворожий обстріл загинув 60-річний чоловік", - написав він.
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Також, за його інформацією, у селі Сніжнівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік 43 років. Він госпіталізований з пораненнями в стані середньої тяжкості.
В області триває гуманітарне розмінування. За добу вилучено та знешкоджено 29 вибухонебезпечних предметів. Втім, мінна небезпека залишається дуже високою.
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Через ракетні удари рф по Харкову та області 29 грудня, націлені на критичну інфраструктуру, були жертви.