Харьковщина: россияне фактически ежедневно пытаются проводить штурм на Купянском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Российские оккупанты пытаются проводить штурмовые действия на Купянском направлении на Харьковщине фактически ежедневно. Поэтому в области работают над повышением обороноспособности. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Мы четко понимаем, что враг не оставил своих намерений по Харькову, по населенным пунктам Харьковской области. В том числе он это демонстрирует по Купянскому направлению, где фактически идут его попытки штурма ежедневно. Фактически круглосуточно», - рассказал Синегубов.
Поэтому по его словам, в области работают над повышением обороноспособности.
«Это фортификационные сооружения, это целый комплекс, так сказать, мероприятий над которыми мы работаем круглосуточно, чтобы наши войска, Силы обороны еще более эффективно смогли противостоять врагу и действительно полностью деоккупировать нашу территорию», - отметил Синегубов.
Дополнение
18 июня сообщалось, что российские оккупанты на линии соприкосновения предприняли попытку пойти в наступление в направлении Берестового Купянского района на Харьковщине. В результате отступили с потерями.