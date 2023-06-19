Харьковщина: россияне фактически ежедневно пытаются проводить штурм на Купянском направлении

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«Мы четко понимаем, что враг не оставил своих намерений по Харькову, по населенным пунктам Харьковской области. В том числе он это демонстрирует по Купянскому направлению, где фактически идут его попытки штурма ежедневно. Фактически круглосуточно», - рассказал Синегубов.

Поэтому по его словам, в области работают над повышением обороноспособности.

«Это фортификационные сооружения, это целый комплекс, так сказать, мероприятий над которыми мы работаем круглосуточно, чтобы наши войска, Силы обороны еще более эффективно смогли противостоять врагу и действительно полностью деоккупировать нашу территорию», - отметил Синегубов.

Дополнение

18 июня сообщалось, что российские оккупанты на линии соприкосновения предприняли попытку пойти в наступление в направлении Берестового Купянского района на Харьковщине. В результате отступили с потерями.