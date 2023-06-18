росіяни спробували піти в наступ у напрямку Берестового, відступили з втратами
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Російські окупанти на лінії зіткнення здійснили спробу піти в наступ у напрямку Берестового Куп'янського району на Харківщині. У результаті відступили з втратами. Про це повідомили Генштаб ЗСУ та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у неділю, пише УНН.
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"На Куп'янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новоселівського Луганської області та Берестового на Харківщині, успіху не мав", - повідомили у Генштабі у ранковому зведенні у Facebook.
Синєгубов також повідомив про спробу рашистів піти у наступ.
Цитата
"На лінії зіткнення російські окупанти здійснили спробу піти в наступ у напрямку Берестового Куп'янського району. Під вогнем наших захисників відступили з втратами", - написав Синєгубов у Telegram.
Доповнення
У результаті удару ворога по цивільному автомобілю в Харківській області загинули двоє волонтерів.