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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Обстріл цивільного авто на Харківщині: уточнена інформація про загиблих

Київ • УНН

 • 3059534 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. В результаті удару ворога по цивільному автомобілю в Харківській області загинули двоє волонтерів. Інформацію про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Обстріл цивільного авто на Харківщині: уточнена інформація про загиблих

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих.

«За уточненими даними, внаслідок прямого влучання окупантів із ПТКР «Корнет» загинули 2 жителів смт Золочів», - повідомив Синєгубов.

У автомобілі перебували 42-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами.

Нагадаємо

Сьогодні, 17 червня, окупанти обстріляли с. Гур‘їв Козачок, що в Богодухівському районі Харківщини, вдарили керованою ракетою по цивільному авто.

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