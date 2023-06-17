Обстріл цивільного авто на Харківщині: уточнена інформація про загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. В результаті удару ворога по цивільному автомобілю в Харківській області загинули двоє волонтерів. Інформацію про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих.
«За уточненими даними, внаслідок прямого влучання окупантів із ПТКР «Корнет» загинули 2 жителів смт Золочів», - повідомив Синєгубов.
У автомобілі перебували 42-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами.
Нагадаємо
Сьогодні, 17 червня, окупанти обстріляли с. Гур‘їв Козачок, що в Богодухівському районі Харківщини, вдарили керованою ракетою по цивільному авто.