Обстрел гражданского авто на Харьковщине: уточненная информация о погибших

Ранее сообщалось о четырех погибших.

«По уточненным данным, в результате прямого попадания оккупантов из ПТУР «Корнет» погибли 2 жителей пгт Золочев», - сообщил Синегубов.

В автомобиле находились 42-летний мужчина и 53-летняя женщина, которые были волонтерами.

Напомним

Сегодня, 17 июня, оккупанты обстреляли с. Гурьев Казачок, что в Богодуховском районе Харьковщины, ударили управляемой ракетой по гражданскому авто.