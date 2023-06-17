Обстрел гражданского авто на Харьковщине: уточненная информация о погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В результате удара врага по гражданскому автомобилю в Харьковской области погибли двое волонтеров. Информацию об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Ранее сообщалось о четырех погибших.
«По уточненным данным, в результате прямого попадания оккупантов из ПТУР «Корнет» погибли 2 жителей пгт Золочев», - сообщил Синегубов.
В автомобиле находились 42-летний мужчина и 53-летняя женщина, которые были волонтерами.
Напомним
Сегодня, 17 июня, оккупанты обстреляли с. Гурьев Казачок, что в Богодуховском районе Харьковщины, ударили управляемой ракетой по гражданскому авто.