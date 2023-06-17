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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
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На Харківщині ворог вдарив керованою ракетою по цивільному авто

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Окупанти обстріляли с. Гур‘їв Козачок, що в Богодухівському районі, вдарили керованою ракетою по цивільному авто. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

На Харківщині ворог вдарив керованою ракетою по цивільному авто

Цитата

«Протитанкова керована ракета росіян влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку вищевказаного населеного пункту.

За попередніми даними, в автомобілі знаходилися 4 людини, які загинули на місці. Деталі встановлюються», - повідомив Синєгубов.

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