На Харківщині ворог вдарив керованою ракетою по цивільному авто
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Окупанти обстріляли с. Гур‘їв Козачок, що в Богодухівському районі, вдарили керованою ракетою по цивільному авто. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
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«Протитанкова керована ракета росіян влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку вищевказаного населеного пункту.
За попередніми даними, в автомобілі знаходилися 4 людини, які загинули на місці. Деталі встановлюються», - повідомив Синєгубов.
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