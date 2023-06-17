Ворог протягом доби 20 разів обстріляв Вугледар
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Протягом минулої доби ворог 20 разів обстрілював Вугледар. Також на Донеччині під ворожу удари потрапили Курахове, Торецьк, Авдіївка, Нью-Йорк, Богоявленка, Сіверськ та Лиманська громада. Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, пише УНН.
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«На Волноваському напрямку росіяни 20 разів обстріляли Вугледар та околиці міста, пошкодили будинок і господарчі споруди у Богоявленці», - повідомив Кириленко.
На Донецькому напрямку ввечері Курахове потрапило під обстріл з Градів, в Авдіївці впродовж ночі відбувалися поодинокі обстріли.
«На Горлівському напрямку пошкоджено 3 приватні будинки, 2 багатоповерхівки та 2 адмінбудівлі у Нью-Йорку, а також школа і будинок у Торецьку. Під вогнем — околиці Часовоярської громади.
На Лисичанському напрямку зруйновано 3 будинки у Сіверську, зафіксовано 6 обстрілів Лиманської громади», - повідомив керівник ОВА.
Всього, за його словами, за добу кількість жертв росіян на Донеччині зросла на одного загиблого.