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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Ворог протягом доби 20 разів обстріляв Вугледар

Київ • УНН

 • 873725 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Протягом минулої доби ворог 20 разів обстрілював Вугледар. Також на Донеччині під ворожу удари потрапили Курахове, Торецьк, Авдіївка, Нью-Йорк, Богоявленка, Сіверськ та Лиманська громада. Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, пише УНН.

Ворог протягом доби 20 разів обстріляв Вугледар

Деталі

«На Волноваському напрямку росіяни 20 разів обстріляли Вугледар та околиці міста, пошкодили будинок і господарчі споруди у Богоявленці», - повідомив Кириленко.

На Донецькому напрямку ввечері Курахове потрапило під обстріл з Градів, в Авдіївці впродовж ночі відбувалися поодинокі обстріли.

«На Горлівському напрямку пошкоджено 3 приватні будинки, 2 багатоповерхівки та 2 адмінбудівлі у Нью-Йорку, а також школа і будинок у Торецьку. Під вогнем — околиці Часовоярської громади.

На Лисичанському напрямку зруйновано 3 будинки у Сіверську, зафіксовано 6 обстрілів Лиманської громади», - повідомив керівник ОВА.

Всього, за його словами, за добу кількість жертв росіян на Донеччині зросла на одного загиблого.

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