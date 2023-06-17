Враг в течение суток 20 раз обстрелял Угледар

Детали

«На Волновахском направлении россияне 20 раз обстреляли Угледар и окрестности города, повредили дом и хозяйственные постройки в Богоявленке», - сообщил Кириленко.

На Донецком направлении вечером Курахово попало под обстрел из Градов, в Авдеевке в течение ночи происходили одиночные обстрелы.

«На Горловском направлении повреждены 3 частных дома, 2 многоэтажки и 2 админздания в Нью-Йорке, а также школа и дом в Торецке. Под огнем — окрестности Часовоярской громады.

На Лисичанском направлении разрушено 3 дома в Северске, зафиксировано 6 обстрелов Лиманской громады», - сообщил руководитель ОГА.

Всего, по его словам, за сутки количество жертв россиян в Донецкой области выросло на одного погибшего.