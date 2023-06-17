На Харьковщине враг ударил управляемой ракетой по гражданскому авто

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«Противотанковая управляемая ракета россиян попала в гражданский автомобиль, который двигался в направлении вышеуказанного населенного пункта.

По предварительным данным, в автомобиле находились 4 человека, которые погибли на месте. Детали устанавливаются», - сообщил Синегубов.

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