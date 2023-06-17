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На Харьковщине враг ударил управляемой ракетой по гражданскому авто

Киев • УНН

 • 1110308 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Оккупанты обстреляли с. Гурьев Казачок, что в Богодуховском районе, ударили управляемой ракетой по гражданскому авто. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

На Харьковщине враг ударил управляемой ракетой по гражданскому авто

Цитата

«Противотанковая управляемая ракета россиян попала в гражданский автомобиль, который двигался в направлении вышеуказанного населенного пункта.

По предварительным данным, в автомобиле находились 4 человека, которые погибли на месте. Детали устанавливаются», - сообщил Синегубов.

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