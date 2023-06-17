На Харьковщине враг ударил управляемой ракетой по гражданскому авто
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Оккупанты обстреляли с. Гурьев Казачок, что в Богодуховском районе, ударили управляемой ракетой по гражданскому авто. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
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«Противотанковая управляемая ракета россиян попала в гражданский автомобиль, который двигался в направлении вышеуказанного населенного пункта.
По предварительным данным, в автомобиле находились 4 человека, которые погибли на месте. Детали устанавливаются», - сообщил Синегубов.
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