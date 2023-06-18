русские попытались пойти в наступление в направлении Берестового, отступили с потерями
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Российские оккупанты на линии соприкосновения предприняли попытку пойти в наступление в направлении Берестового Купянского района Харьковской области. В результате отступили с потерями. Об этом сообщили Генштаб ВСУ и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в воскресенье, пишет УНН.
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"На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области и Берестового в Харьковской области, успеха не имел", - сообщили в Генштабе в утренней сводке в Facebook.
Синегубов также сообщил о попытке рашистов пойти в наступление.
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"На линии соприкосновения российские оккупанты предприняли попытку пойти в наступление в направлении Берестового Купянского района. Под огнем наших защитников отступили с потерями", - написал Синегубов в Telegram.
Дополнение
В результате удара врага по гражданскому автомобилю в Харьковской области погибли двое волонтеров.