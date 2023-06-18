русские попытались пойти в наступление в направлении Берестового, отступили с потерями

Детали

"На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области и Берестового в Харьковской области, успеха не имел", - сообщили в Генштабе в утренней сводке в Facebook.

Синегубов также сообщил о попытке рашистов пойти в наступление.

Цитата

"На линии соприкосновения российские оккупанты предприняли попытку пойти в наступление в направлении Берестового Купянского района. Под огнем наших защитников отступили с потерями", - написал Синегубов в Telegram.

Дополнение

В результате удара врага по гражданскому автомобилю в Харьковской области погибли двое волонтеров.