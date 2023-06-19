Харківщина: росіяни фактично щодня намагаються проводити штурм на Куп’янському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Російські окупанти намагаються проводити штурмові дії на Куп’янському напрямку на Харківщині фактично щодня. Тому в області працюють над підвищенням обороноздатності. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Ми чітко розуміємо, що ворог не втратив своїх намірів щодо Харкова, щодо населених пунктів Харківської області. В тому числі він це демонструє по Куп’янському напрямку де фактично йдуть його намагання штурму щодня. Фактично цілодобово», - розповів Синєгубов.
Тому за його словами, в області працюють над підвищенням обороноздатності.
«Це фортифікаційні споруди, це цілий комплекс так би мовити заходів над якими ми працюємо цілодобово, щоб наші війська, Сили оборони ще більш ефективно змогли протистояти ворогу та дійсно повністю деокупувати нашу територію», - зазначив Синєгубов.
Доповнення
18 червня повідомлялося, що російські окупанти на лінії зіткнення здійснили спробу піти в наступ у напрямку Берестового Куп'янського району на Харківщині. У результаті відступили з втратами.