Харьковщина: россиян откинули назад при их попытке прорвать оборону в направлении Казачья Лопань – Уды
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Украинские военные жестко встретили и отбросили назад российских оккупантов во время их попытки прорвать оборону в направлении Казачья Лопань – Уды. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"На Харьковском направлении противник, с целью недопущения создания Силами обороны благоприятных условий для перехода в наступление, продолжает уничтожение военных и гражданских объектов из всех имеющихся средств огневого поражения. Огнем танков, ствольной и реактивной артиллерии делает это в районах населенных пунктов Слобожанское, Пятихатки, Ртищевка, Одноробовка, Сосновка, Слатино, Светличное, Шевеловка, Новое, Дементиевка, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Коробочкино и Протопоповка", - сказано в сообщении.
Детали
Сообщается, что оккупанты задействовали авиацию для ударов возле Верхнего Салтова, Сосновки и Ртищевки.
"Враг попытался прорвать оборону наших войск на направлении Казачья Лопань–Уды. Украинские воины жестко встретили захватчиков и отбросили назад", - отмечается в сообщении.
Дополнение
По Харькову и Харьковщине из русского белгорода ночью выпустили более 10 ракет.