Харківщина: росіян відкинули назад при їх спробі прорвати оборону на напрямку Козача Лопань – Уди
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Українські військові жорстко зустріли та відкинули назад російських окупантів під час їх спроби прорвати оборону на напрямку Козача Лопань – Уди. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«На Харківському напрямку противник, з метою недопущення створення Силами оборони сприятливих умов для переходу у наступ продовжує знищення військових та цивільних обʼєктів із усіх наявних засобів вогневого ураження. Вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії робить це у районах населених пунктів Слобожанське, Пʼятихатки, Ртищівка, Одноробівка, Соснівка, Слатине, Світличне, Шевелівка, Нове, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Коробочкине та Протопопівка», - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що окупанти задіяли авіацію для ударів біля Верхнього Салтова, Соснівки і Ртищівки.
«Ворог спробував прорвати оборону наших військ на напрямку Козача Лопань – Уди. Українські воїни жорстко зустріли загарбників та відкинули назад», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
По Харкову та Харківщині з російського бєлгорода вночі випустили понад 10 ракет.