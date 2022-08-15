Харьковская область проводит обязательную эвакуацию из Лозовой и Барвенкового - Синегубов

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"У нас всего два населенных пункта откуда эвакуация идет. Это Лозовая и соответственно город Барвенково. Других населенных пунктов к этому не добавлялось. Поскольку мы эвакуацию связываем именно с риском ведения активных боевых действий на этих территориях. Есть риск взятия этих территорий, населенных пунктов в фактическое окружение врагом или наступление врага на эти населенные пункты", - сказал Синегубов.

Детали

При этом, по словам главы ОВА, проведение обязательной эвакуации из Харьковской области пока не планируется.

"Относительно города Харькова, в отношении других населенных пунктов области кроме названных мною сейчас под таким риском не находится, однако мы оперативно чувствуем эту ситуацию и будем реагировать в соответствии с теми вызовами, которые будут возникать", - добавил чиновник.

Также он сказал, что с неподконтрольных территорий Харьковской области сегодня выехали 784 человека, из которых 261 ребенок.

Добавим

В результате обстрела Харькова, произошедшего сегодня утром, пострадали в общей сложности 9 человек. 5 получили медицинскую помощь сразу, еще 4 обратились к медикам позже. Одна женщина 75 лет в результате полученных ранений скончалась. Состояние еще одного раненого оценивают как тяжелое.