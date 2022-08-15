Харківщина проводить обов'язкову евакуацію з Лозової та Барвінкового - Синєгубов
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Харківській області триває евакуація з Лозової та Барвінкового. Про це повідомив губернатор Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Цитата
"У нас всього два населених пункти звідки евакуація іде. Це Лозова і відповідно місто Барвінкове. Інших населених пунктів до цього не додавалося. Оскільки ми евакуацію пов'язуємо саме із ризиком ведення активних бойових дій на цих територіях. Є ризик взяття цих територій, населених пунктів в фактичне оточення ворогом. або наступ ворога на ці населені пункти", - сказав Синєгубов.
Деталі
При цьому, за словами голови ОВА, проведення обов'язкової евакуації з Харківської області поки що не планується.
"Щодо міста Харкова, щодо інших населених пунктів області окрім мною названих зараз під таким ризиком не знаходиться, однак ми оперативно відчуваємо цю ситуацію і будемо реагувати відповідно до тих викликів, які виникатимуть", - додав чиновник.
Також він сказав, що з непідконтрольних територій Харківської області сьогодні виїхали 784 особи, з яких 261 дитина.
Додамо
Внаслідок обстрілу Харкова, що стався сьогодні зранку, постраждали загалом 9 людей. 5 отримали медичну допомогу одразу, ще 4 звернулися до медиків пізніше. Одна жінка 75 років внаслідок отриманих поранень померла. Стан ще одного пораненого оцінюють як важкий.