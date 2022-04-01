Харьковская область: ожесточенные бои продолжаются в Изюмском направлении - Синегубов

Детали

Харьковская область держит оборону. Враг в дальнейшем обстреливает районы Харькова.

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"Ожесточенные бои продолжаются в Изюмском направлении. Враг понял, что битву за Харьков уже проиграл, и поэтому идет в обход Изюма, чтобы переправиться на Луганскую и Донецкую области", - сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синєгубов.

Председатель ОГА добавил, что за первый день апреля из района эвакуировали еще 1500 человек, накануне выехали 2500 человек.

Ежедневно в эти населенные пункты пытаются доставлять гуманитарную помощь.

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