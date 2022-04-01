Удар по Харківській ОДА: кількість жертв досягла 29
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що 1 березня, коли російські окупанти завдали ракетний удар по Харківській ОДА, загинуло 29 людей, пише УНН.
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"Вистоїмо і відбудуємо! P.S. Фото кабінету голови ОВА після ракетного удару російських окупантів 1 березня 2022 року. Того дня загинули 29 людей. Пам’ятаємо…" - повідомив у Telegram Синєгубов, поширивши фото.
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Тиждень тому, 23 березня, повідомлялося, що з дня обстрілу Харківської обласної адміністрації на вулиці Сумській з-під завалів дістали тіла 24 загиблих.