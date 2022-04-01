Удар по Харківській ОДА: кількість жертв досягла 29

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"Вистоїмо і відбудуємо! P.S. Фото кабінету голови ОВА після ракетного удару російських окупантів 1 березня 2022 року. Того дня загинули 29 людей. Пам’ятаємо…" - повідомив у Telegram Синєгубов, поширивши фото.

Доповнення

Тиждень тому, 23 березня, повідомлялося, що з дня обстрілу Харківської обласної адміністрації на вулиці Сумській з-під завалів дістали тіла 24 загиблих.