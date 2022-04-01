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Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
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Удар по Харьковской ОГА: количество жертв достигло 29

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что 1 марта, когда российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковской ОГА, погибли 29 человек, пишет УНН.

Удар по Харьковской ОГА: количество жертв достигло 29

Цитата

"Выстоим и отстроим! P.S. Фото кабинета председателя ОВА после ракетного удара российских оккупантов 1 марта 2022 года. В тот день погибли 29 человек. Помним..." - сообщил в Telegram Синегубов, распространив фото.

Дополнение

Неделю назад, 23 марта сообщалось, что со дня обстрела Харьковской областной администрации на улице Сумской из-под завалов достали тела 24 погибших.

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