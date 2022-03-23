Удар по Харківській ОДА: кількість жертв зросла до 24
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. З дня обстрілу Харківської обласної адміністрації на вулиці Сумській з-під завалів дістали тіла 24 загиблих. Розбір завалів триває. Про це Суспільному повідомив речник Головного управління ДСНС Харківщини Євген Василенко, передає УНН.
Деталі
У перший день рятувальники повідомили про сімох загиблих, пізніше про 10 жертв. Остаточної інформації немає, оскільки роботи тривають.
Що відомо
РФ обстріляла Харківську обласну військову адміністрацію 2 березня. Загинули не тільки люди всередині будівлі, ай ті, хто їхав вулицею Сумською повз адміністрацію.
Серед загиблих в обладміністрації — волонтерки Юлія Здановська та Валерія Ютіна.