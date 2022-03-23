Удар по Харьковской ОГА: количество жертв возросло до 24
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Со дня обстрела Харьковской областной администрации на улице Сумской из-под завалов достали тела 24 погибших. Разбор завалов продолжается. Об этом Суспильному сообщил спикер Главного управления ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко, передает УНН.
Детали
В первый день спасатели сообщили о семи погибших, позднее о 10 жертвах. Окончательной информации нет, поскольку работы продолжаются.
Что известно
РФ обстреляла Харьковскую областную военную администрацию 2 марта. Погибли не только люди внутри здания, но и те, кто ехал по улице Сумской мимо администрации.
Среди погибших в обладминистрации — волонтерки Юлия Здановская и Валерия Ютина.