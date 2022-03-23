Удар по Харьковской ОГА: количество жертв возросло до 24

Детали

В первый день спасатели сообщили о семи погибших, позднее о 10 жертвах. Окончательной информации нет, поскольку работы продолжаются.

Что известно

РФ обстреляла Харьковскую областную военную администрацию 2 марта. Погибли не только люди внутри здания, но и те, кто ехал по улице Сумской мимо администрации.

Среди погибших в обладминистрации — волонтерки Юлия Здановская и Валерия Ютина.