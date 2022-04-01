Харківщина: Найзапекліші бої тривають у Ізюмському напрямку - Синєгубов

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Харківщина тримає оборону. Ворог надалі обстрілює райони Харкова.

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"Найзапекліші бої тривають у Ізюмському напрямку. Ворог зрозумів, що битву за Харків уже програв, і тому йде в обхід Ізюма, щоб далі переправитися на Луганську та Донецьку області", - повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Голова ОДА додав, що за перший день квітня із району евакуювали ще 1500 людей, напередодні виїхали 2500 осіб.

Щодня до цих населених пунктів намагаються доставляти гуманітарну допомогу.