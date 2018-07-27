Харьковская область: детинизация рынка алкоголя и табака "вернула" в казну миллионы гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. С начала текущего года налоговики Харьковской области осуществили 356 проверок субъектов розничной и оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ГФС Харьковской области, передает УНН.
"По результатам рассмотрения материалов указанных проверок к субъектам хозяйствования применены финансовые санкции на общую сумму 3,9 млн грн. Поступления в бюджет составили 2,6 млн грн", - рассказали в пресс-службу ГУ ГФС Харьковской области.
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При этом в ГФС отметили, что чаще всего предприниматели области грешат: безлицензионной торговлей алкогольными напитками и табачными изделиями; торговлей алкогольными напитками через РРО, который не указан в лицензии; отсутствием приходных документов на подакцизные товары и невыдачей кассовых чеков; реализацией и хранением алкогольных напитков и табачных изделий без наличия марок акцизного налога; несоблюдением требований действующего законодательства по ограничению продажи алкогольных напитков; безлицензионным производством алкогольных напитков.
Также предприниматели Харьковской области очень часто продают алкогольную продукцию, которая идет в разрез по стоимости с минимальными розничными ценами на алкогольные напитки, добавили налоговики.
Напомним, по данным ЕП, украинский рынок нелегальной алкогольной продукции признан крупнейшим в Европе, он достигает 60% и выводит из бюджетов около 360 млн евро. При этом, бюджет Украины из-за алкогольных нелегалов ежегодно недополучает около 12 млрд грн.
Поэтому, если бы государство боролось с теневиками и поддерживало бы легальных производителей, то алкогольный бизнес мог бы существенно пополнить государственную казну, уверена глава совета директоров компании-производителя алкогольной продукции Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.
“При взвешенной государственной позиции, легальный алкоголь может приносить государству дополнительно миллиарды гривен в бюджет ежегодно. Эта отрасль способна обеспечить работой тысячи украинцев. Более того, способна конкурировать и на международных рынках. К тому же, украинский рынок является привлекательным и с точки зрения наличия качественных производственных мощностей, которые сегодня, по сравнению с производственными площадками Европы, ни в чем не хуже”, — отметила она.