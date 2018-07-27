Харківщина: детінізація ринку алкоголю і тютюну "повернула" у казну мільйони гривень

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. З початку поточного року податківці Харківської області здійснили 356 перевірок суб'єктів роздрібної та оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Про це розповіли в прес-службі ГУ ДФС Харківської області, передає УНН.

"За результатами розгляду матеріалів зазначених перевірок до суб'єктів господарювання застосовано фінансові санкції на загальну суму 3,9 млн грн. Надходження до бюджету становили 2,6 млн грн", - розповіли в прес-службу ГУ ДФС Харківської області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тінізація алкогольного ринку "краде" з бюджету щорічно близько 9 млрд грн

При цьому в ДФС відзначили, що найчастіше підприємці області грішать: безліцензійною торгівлею алкогольними напоями та тютюновими виробами; торгівлею алкогольними напоями через РРО, який не вказано в ліцензії; відсутністю прибуткових документів на підакцизні товари та невидачею касових чеків; реалізацією та зберіганням алкогольних напоїв та тютюнових виробів без наявності марок акцизного податку; недотриманням вимог чинного законодавства щодо обмеження продажу алкогольних напоїв; безліцензійним виробництвом алкогольних напоїв.

Також підприємці Харківської області дуже часто продають алкогольну продукцію, яка йде в розріз з вартістю з мінімальними роздрібними цінами на алкогольні напої, додали податківці.

Нагадаємо, за даними ЄП, український ринок нелегальної алкогольної продукції визнаний найбільшим в Європі, він досягає 60% і виводить з бюджетів близько 360 млн євро. При цьому, бюджет України через алкогольних нелегалів щорічно недоотримує близько 12 млрд грн.

Тому, якби держава боролася з тіньовиками і підтримувала б легальних виробників, то алкогольний бізнес міг би істотно поповнити державну казну, впевнена глава ради директорів компанії-виробника алкогольної продукції Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.

"При зваженій державній позиції, легальний алкоголь може приносити державі додатково мільярди гривень до бюджету щорічно. Ця галузь здатна забезпечити роботою тисячі українців. Більше того, здатна конкурувати і на міжнародних ринках. До того ж, український ринок є привабливим і з точки зору наявності якісних виробничих потужностей, які сьогодні, в порівнянні з виробничими майданчиками Європи, ні в чому не гірші", - зазначила вона.

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