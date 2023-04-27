Харьковская область: армия рф утром ударила по жилой застройке из артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Российские войска сегодня утром ударили по селу в Харьковской области из артиллерии, попали в жилую застройку, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
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"Враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Харьковской области. Только что оккупанты из артиллерии обстреляли село Липцы Харьковского района. Есть попадания в жилую застройку", - сообщил Синегубов.
Информация о пострадавших устанавливается.
Дополнение
За прошедшие сутки враг массированно обстреливал мирных жителей и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов:
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- В Волчанске Чугуевского района обстрелами повреждены частное домовладение, здания предприятия по производству масла и здание пожарно-спасательной части.
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- В селах Устимовка, Ольховатка и Петропавловка Купянского района повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и помещение магазина.
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- В селе Подолы Купянского района разрушены по меньшей мере 3 частных жилых дома.
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Обошлось без пострадавших, указал глава ОВА.