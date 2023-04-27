Харьковская область: армия рф утром ударила по жилой застройке из артиллерии

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"Враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Харьковской области. Только что оккупанты из артиллерии обстреляли село Липцы Харьковского района. Есть попадания в жилую застройку", - сообщил Синегубов.

Информация о пострадавших устанавливается.

Дополнение

За прошедшие сутки враг массированно обстреливал мирных жителей и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов:



В Волчанске Чугуевского района обстрелами повреждены частное домовладение, здания предприятия по производству масла и здание пожарно-спасательной части.



В селах Устимовка, Ольховатка и Петропавловка Купянского района повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и помещение магазина.



В селе Подолы Купянского района разрушены по меньшей мере 3 частных жилых дома.



Обошлось без пострадавших, указал глава ОВА.