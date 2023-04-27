Харківщина: армія рф вранці вдарила по житловій забудові з артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Російські війська сьогодні вранці вдарили по селу на Харківщині з артилерії, поцілили у житлову забудову, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях Харківщини. Щойно окупанти з артилерії обстріляли село Липці Харківського району. Є влучання у житлову забудову", - повідомив Синєгубов.
Інформація щодо потерпілих встановлюється.
Доповнення
Минулої доби ворог масовано обстрілював мирних мешканців та цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів:
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- У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, будівлі підприємства з виробництва олії та будівлю пожежно-рятувальної частини.
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- У селах Устимівка, Вільхуватка та Петропавлівка Куп'янського району пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та приміщення крамниці.
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- У селі Подоли Куп'янського району зруйновано щонайменше 3 приватні житлові будинки.
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Обійшлося без постраждалих, вказав голова ОВА.