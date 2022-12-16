Харьков остался без света - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Харьков обесточен после вражеских ударов, сообщил мэр города Игорь Терехов в Телеграм, пишет УНН.
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"Харьков обесточен, но работают все «Пункты Несокрушимости», где можно согреться, подзарядить телефон, там есть горячий чай и интернет. Выстоим и победим!" – написал Терехов.
Мэр города указал, что "в Харькове второй день подряд взрывы". "Предварительно под ракетным ударом инфраструктурный объект", - подчеркнул он.
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В Харьковской области есть попадания в объекты критической инфраструктуры, возможны перебои с электроснабжением.