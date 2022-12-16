Харків залишився без світла - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Харків знеструмлено після ворожих ударів, повідомив мер міста Ігор Терехов у Телеграм, пише УНН.
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"Харків знеструмлений, але працюють усі «Пункти Незламності», де можна зігрітися, підзарядити телефон, там є гарячий чай та інтернет. Вистоємо та переможемо!" - написав Терехов.
Мер міста вказав, що "у Харкові другий день поспіль вибухи". "Попередньо під ракетним ударом інфраструктурний об'єкт", - наголосив він.
Доповнення
На Харківщині є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, можливі перебої з електропостачанням.