Харьков под вражескими ударами - ОВА

Цитата

"Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. оккупанты наносят удары!" – написал Синегубов.

Это же сообщает и мэр Харькова Игорь Терехов.

"Харьков под обстрелом. Прошу всех находиться в укрытиях", - написал Терехов в Telegram.

Дополнение

26 декабря оккупанты наносили удары по Харькову.