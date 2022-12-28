Харків під ворожими ударами - ОВА

Цитата

"Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти наносять удари!" - написав Синєгубов.

Це ж повідомляє і мер Харкова Ігор Терехов.

"Харків під обстрілом. Прошу всіх перебувати в укриттях", - написав Терехов у Telegram.

Доповнення

26 грудня окупанти завдавали ударів по Харкову.