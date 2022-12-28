Харків під ворожими ударами - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Російські окупанти завдають ударів по Харкову, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у середу, 28 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти наносять удари!" - написав Синєгубов.
Це ж повідомляє і мер Харкова Ігор Терехов.
"Харків під обстрілом. Прошу всіх перебувати в укриттях", - написав Терехов у Telegram.
Доповнення
26 грудня окупанти завдавали ударів по Харкову.