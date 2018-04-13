Хаос на Ближнем Востоке угрожает международному миру - генсек ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Ситуация на Ближнем Востоке угрожает международному миру и безопасности. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН ее генеральный секретарь Антонио Гутерриш, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"На Ближнем Востоке воцарился хаос в таких масштабах, что это превратилось в угрозу международному миру и безопасности", - отметил генсек ООН.
По словам Гутерриша, в регионе "завязался гордиев узел, различные противоречия привели к возникновению нестабильной ситуации, и существует риск эскалации и раскола, что будет иметь огромные последствия для региона и для всего мира".
Напомним, Совбез ООН созвал заседание по ситуации вокруг Сирии по запросу Москвы.