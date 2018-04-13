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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 11542 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 46616 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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06:48 • 89821 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 107917 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 115618 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 128876 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 144854 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147824 просмотра

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Хаос на Ближнем Востоке угрожает международному миру - генсек ООН

Хаос на Ближнем Востоке угрожает международному миру - генсек ООН

Киев  •  УНН

 • 9671 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Ситуация на Ближнем Востоке угрожает международному миру и безопасности. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН ее генеральный секретарь Антонио Гутерриш, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"На Ближнем Востоке воцарился хаос в таких масштабах, что это превратилось в угрозу международному миру и безопасности", - отметил генсек ООН.

По словам Гутерриша, в регионе "завязался гордиев узел, различные противоречия привели к возникновению нестабильной ситуации, и существует риск эскалации и раскола, что будет иметь огромные последствия для региона и для всего мира".

Напомним, Совбез ООН созвал заседание по ситуации вокруг Сирии по запросу Москвы.

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