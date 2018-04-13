Хаос на Близькому Сході загрожує міжнародному миру - генсек ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Ситуація на Близькому Сході загрожує міжнародному миру і безпеці. Про це заявив в п'ятницю на засіданні Ради Безпеки ООН її генеральний секретар Антоніу Гутерріш, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"На Близькому Сході запанував хаос в таких масштабах, що це перетворилося в загрозу міжнародному миру і безпеці", -наголосив генсек ООН.
За словами Гутерріша, у регіоні "зав'язався гордіїв вузол, різні суперечності привели до виникнення нестабільної ситуації, і існує ризик ескалації і розколу, що буде мати величезні наслідки для регіону і для всього світу".
Нагадаємо, Радбез ООН скликав засідання щодо ситуації навколо Сирії за запитом Москви.