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ХАМАС захватил "заложников и военнопленных" - представитель Армии обороны Израиля

Киев • УНН

 • 839014 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. ХАМАЗ захватил «заложников и военнопленных». Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари, передает УНН.

Цитата

«Есть заложники и военнопленные, захваченные ХАМАСом. Также есть погибшие среди бойцов ЦАХАЛа. Точной цифры пока нет – у нас война», – сказал он.

Добавим

7 октября рано утром большое количество боевиков ХАМАС проникло на территорию Израиля, как сообщается, предположительно, взяв под свой контроль несколько общин на юге Израиля.

Центр и юг Израиля с утра 7 октября находятся под сильным ракетным обстрелом на фоне длительной и широкомасштабной атаки. Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам на фоне атаки из Сектора Газа на Израиль заявил, что страна находится "в состоянии войны".

По меньшей мере 40 человек погибли и 740 получили ранения с начала массированной атаки террористической группировки ХАМАС. Есть сообщения о том, что в Секторе Газа сейчас есть израильские заложники.

Палестинские СМИ сообщают, что число погибших в Газе достигло четырех человек.

Для украинцев в Израиле выпустило рекомендации посольство Украины.

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