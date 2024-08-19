ХАМАС отвергает предложение США о прекращении огня из-за новых условий

Вечером 18 августа террористическая группировка ХАМАС опубликовала официальное заявление, в котором отвергла условия соглашения об освобождении заложников и прекращении огня, которые обсуждали в Дохе и обвинила премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в создании новых препятствий на переговорах. Об этом пишет The Times Of Israel, передает УНН.

Детали

По сообщениям, израильские переговорщики предупреждают, что соглашения не будет, если Нетаньяху будет настаивать на сохранении ЦАХАЛа в Филадельфийском коридоре. Нетаньяху говорит, что соглашения не будет, если ХАМАС не согласится с требованием

Как сообщается, премьер-министр Израиля ранее в воскресенье заявил, что он пессимистично оценивает шансы на заключение соглашения, особенно учитывая то, что Израиль вел эффективные переговоры со странами-посредниками, а не с ХАМАС, который отказался прислать делегацию на последний раунд переговоров.

The Times Of Israel пишет, что пессимизм Нетаньяху в сочетании с отказом ХАМАСа от условий, обсуждавшихся в Дохе, противоречит сообщениям посредников о том, что переговоры продвигаются вперед, и их возможное успешное завершение не за горами.

Среди главных камней преткновения на переговорах - требование Нетаньяху, чтобы ЦАХАЛ оставался развернутым в Филадельфийском коридоре, проходящем вдоль границы Газы с Египтом, чтобы помешать ХАМАСу контрабандой ввозить оружие в Газу и восстанавливать свои вооруженные силы. Это требование не было оговорено в предложении Израиля по соглашению с заложниками от 27 мая, которое послужило основой для дальнейших переговоров, и было отвергнуто ХАМАСом.

Сообщают, что в воскресенье израильские переговорщики заявили премьер-министру, что без компромисса по этому вопросу соглашения не будет, и призвали к гибкости.

В своем заявлении в воскресенье вечером ХАМАС обвинил Нетаньяху в том, что тот «выдвигает новые условия и требования», чтобы сорвать переговоры и продолжить войну в Газе.

Террористическая группировка также заявила, что последний текст, поддержанный США, - «промежуточное предложение», которое было передано Израилю и ХАМАС после окончания переговоров в Дохе в пятницу, - соответствует требованиям Израиля.

ХАМАС также утверждает, что Нетаньяху выдвинул новые требования по освобождению палестинских заключенных.

«Мы возлагаем на Нетаньяху всю ответственность за срыв усилий посредников и препятствование достижению соглашения», - заявили в ХАМАС.

Дополнение

В понедельник Нетаньяху примет у себя госсекретаря США Энтони Блинкена. Затем Блинкен должен вылететь в Каир, где продолжаются переговоры о заключении соглашения.

США заявили, что намерены провести второй раунд переговоров в конце этой недели и надеются, что соглашение будет завершено до конца недели.

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